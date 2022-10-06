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В Союзе спортсменов рассказали, почему поддерживают кандидатуру Токаева в предстоящих выборах
В Казахстанском союзе спортсменов объяснили, почему выдвинули Касым-Жомарта Токаева кандидатом на выборы президента, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель союза Азамат Карылыгашев рассказал о том, какая работа была проделана объединением при поддержке Главы государства за два предыдущих года.
"Мы с 2020 года работали в рамках рабочей группы по поправкам в закон о физическй культуре. Нынешний Глава государства поддержал эти инициативы, теперь ведущим спортсменам и тренерам будут выплачивать пожизненное обеспечение в 100 МРП — 318 тысяч тенге.
Мы надеемся, что он и дальше будет поддерживать спорт и спортменов-ветеранов. Он уже проделал большую работу", — сказал Карылыгашев.
Заслуженный мастер спорта Казахстана по карате и мастер спорта международного класса по панкратиону Айдар Махметов говорит о том, что казахстанскому спорту нужны реформы. Он обратил внимание на проблему финансирования клубов.
Два года назад Касым-Жомарт Токаев заявил, что миллиарды тенге из бюджета страны и квазигосударственных компаний расходуются не эффективно. Президент тогда подчеркнул, что приоритет нужно отдать массовому спорту.
"В спорте назрела необходимость в больших переменах. Нужно больше уделять внимания детско-юношескому и сурдлипийскому спорту.
Нам нужно отказаться от сиюминутных результатов и пересмотреть распределения финансирования. Никто не говорит о его увеличении. Так как его хватает. Но в самом спорте его неправильно распределяют.
Сокращение финансирование клубов — это большая инициатива. Пока что она не до конца внедрена, к сожалению. Её нужно до конца внедрить", — говорит Айдар Махметов.
Он также отмечает, что президент сейчас уделяет внимание личным достижениям спортменов.
"Президент Токаев внедрил практику поздравления чемпионов по разным видам спорта. Если раньше этой чести удостаивался только Головкин, то сейчас у нас по многим видам спорта есть шанс получить личное поздравление президента".
Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года. Ранее накануне сразу восемь организаций инициировали выдвижение Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.
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