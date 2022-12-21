"В современных фильмах нет ярких женских ролей" — Аида Балаева

В Казахстане улучшаются показатели гендерного равенства. Об этом на Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане рассказала заместитель руководителя администрации президента Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz

"Казахстан за годы независимости принял ряд прогрессивных мер в вопросе устранения гендерного неравенства, и это стало возможным только благодаря совместным усилиям государства и гражданского общества, важной частью которого являются медиа. Проводимая гендерная политика улучшает положение страны в международных рейтингах. По результатам 2021 года в индексе гендерного неравенства Казахстан улучшил показатели и поднялся до 65-го места из 146 стран. Это лидирующая позиция в Центрально-Азиатском регионе, и мы работаем над тем, чтобы устойчивое улучшение показателей продолжалось. Действующая концепция семейной и гендерной политики до 2030 года позволит улучшить эти показатели. В течение ближайших восьми лет в планах Казахстана сократить гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин относительно женщин до семи лет, разрыв в средней заработной плате — до 21 процента, а также довести долю женщин в органах власти на уровне принятия решений до 30 процентов", — отметила она.

Спикер также указала на рост числа женщин на активных позициях в медиа. Но ешё есть над чем работать. Так по мнению политика, образ женщины должен корректно отображаться в искусстве.

"Непосредственно в секторе СМИ около 1700 женщин являются руководителями. Это примерно 32 процента от общей доли СМИ в Казахстане. Среди них женщины — руководители республиканских каналов, интернет-ресурсов, газет. Однако хотелось бы затронуть и обратную сторону, а именно то, как сегодня подается образ женщины в медиа и, в частности, в кино. На мой взгляд, это также немаловажный инструмент влияния на улучшение ситуации гендерного равенства в стране и Центрально-Азиатском регионе. В последнее время в Казахстане и ряде стран ЦА высказываются замечания о том, что в современных фильмах нет ярких женских ролей, способных олицетворять модель успешной женщины", — добавила Балаева.

По её словам, в Казахстане проводился анализ кинофильмов за последние 10 лет на предмет изучения гендерных стереотипов. Результаты показали, что стереотипные изображения женщины и гендерных ролей в отечественных фильмах встречаются: такие образы, как мать, образ страдающей женщины с внутренней болью, женщины-амазонки, женщины-подруги, возлюбленной главного героя, вторые жены, и крайне мало картин, в которых воспевается образ образованной и успешной женщины.

Спикер рассказала о мерах, которые принимает государство в вопросе повышения представленности женщин в органах власти.

"В 2019 году президент объявил о концепции слышащего государства, которая достаточно быстро реализуется. Способность государства быстро реагировать на запросы общества значительно возросла, об этом свидетельствуют результаты ряда крупных социологических исследований. Во многом это возможно благодаря современным средствам коммуникаций: соцсетей и мессенджеров. Однако доля общественных институциональных игроков не уменьшалась. Здесь мы видим реальный потенциал и успешный пример гендерного менеджмента: сегодня в Казахстане действуют свыше 22 тысяч НПО, 37 процентов из них возглавляют женщины. Но если брать практическую статистику, то доля возглавляемых женщинами субъектов повышается до 80 процентов. Спектр деятельности достаточно широк — от волонтёрских служб до кризисных центров. Все они активно участвуют в решении вопросов защиты прав и интересов граждан", — подчеркнула Балаева.