В соцсети завирусилось видео с реакцией девочки на доброту полицейских Актау

На видео, размещенном в соцсети, маленькая девочка подбегает к полицейскому наряду полицейских на набережной и просит у полицейского кепку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Подпись гласит, что девочка обрадовалась, увидев полицейских и побежала к ним.

Предположительно, старший наряда надел свою кепку ребенку на голову. Довольная девочка пробежалась в головном уборе и вернула его обратно. Многих пользователей умилила реакция обеих сторон.