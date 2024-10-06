В соцсети завирусилось видео с реакцией девочки на доброту полицейских Актау
Сегодня, 02:27
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Сегодня, 02:27Сегодня, 02:27
50Фото: скриншот видео с youtube
На видео, размещенном в соцсети, маленькая девочка подбегает к полицейскому наряду полицейских на набережной и просит у полицейского кепку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Подпись гласит, что девочка обрадовалась, увидев полицейских и побежала к ним.
Предположительно, старший наряда надел свою кепку ребенку на голову. Довольная девочка пробежалась в головном уборе и вернула его обратно. Многих пользователей умилила реакция обеих сторон.
"Реакция Айи, когда в первый раз увидела полицейских. Спасибо, что исполнили маленькую мечту моей дочери, - написала мама девочки в соцсети.
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