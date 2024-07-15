В Сомали во время трансляции финала Евро у кафе взорвалась заминированная машина
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего у кафе в столице Сомали Могадишо, где транслировали финал чемпионата Европы по футболу, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщило сомалийское интернет-издание Garowe, ссылаясь на правоохранителей 14 июля.
Отмечается, что взрыв был организован террористом-смертником.
"По меньшей мере пять человек погибли и 20 получили ранения в оживленном кафе в столице Сомали Могадишо, набитом фанатами чемпионата Европы, следившими за матчем Испания – Англия, в результате подрыва террориста-смертника", — говорится в сообщении.
Местные жители, ставшие свидетелями происшествия, отмечали, что силой взрыва в помещении выбило окна и разметало обломки. Местные власти и правоохранители начали выяснение обстоятельств произошедшего.
Самое читаемое
- "Терминатор" из Казахстана нокаутировал бывшую звезду UFC в бою за титул
- Кто такой Томас Мэтью Крукс: что известно о стрелявшем в Трампа 20-летнем парне
- Основатель Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями о Казахстане
- Покушение на убийство Трампа: ФБР опознало личность стрелка
- Токаев высказался по поводу покушения на жизнь Трампа