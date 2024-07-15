В Сомали во время трансляции финала Евро у кафе взорвалась заминированная машина

Пять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего у кафе в столице Сомали Могадишо, где транслировали финал чемпионата Европы по футболу, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщило сомалийское интернет-издание Garowe, ссылаясь на правоохранителей 14 июля.

Отмечается, что взрыв был организован террористом-смертником.

"По меньшей мере пять человек погибли и 20 получили ранения в оживленном кафе в столице Сомали Могадишо, набитом фанатами чемпионата Европы, следившими за матчем Испания – Англия, в результате подрыва террориста-смертника", — говорится в сообщении.

Местные жители, ставшие свидетелями происшествия, отмечали, что силой взрыва в помещении выбило окна и разметало обломки. Местные власти и правоохранители начали выяснение обстоятельств произошедшего.