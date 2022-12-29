В собственность государства вернули 11 ключевых компаний - правительство РК

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В правительстве Казахстана сообщили о результатах работы по демонополизации и борьбы с теневой экономикой, передает BaigeNews.kz.

"Важным направлением работы правительства в этом году стало противодействие частным монополистам, развитие прозрачной рыночной конкуренции и возврат в государственную собственность незаконно переданных активов. В собственность государства уже удалось вернуть 11 ключевых компаний в промышленности и энергетике, сферах оказания железнодорожных и телекоммуникационных услуг, а также ряд крупных объектов недвижимости в Астане и Алматы, денежные средства в размере 100 миллионов долларов США и 2,5 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

Сегодня Комиссия работает над возвратом в госсобственность еще 26 компаний.