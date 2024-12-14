В восстановленный после пожара собор Парижской Богоматери торжественно вернули одну из главных христианских реликвий — терновый венец, который, как принято считать, был на голове у Иисуса Христа при распятии на Голгофе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Церемонию внесения тернового венца, спасённого во время пожара пять лет назад, возглавил архиепископ Парижский Лоран Ульрих, в ней участвовали члены рыцарского Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского.

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Реликвия заключена в новый хрустальный футляр с орнаментом из золота.

В 1239 году король Франции Людовик IX отдал за терновый венец половину годовых расходов своей казны — 135 тысяч ливров. Венец хранился в Константинополе и после захвата города крестоносцами оказался в руках поставленных ими правителей, а затем был заложен у венецианцев, у которых и выкупил реликвию французский король.

Первые несколько веков венец хранился в королевской церкви Сент-Шапель, а в 1806 году был перенесен в расположенный рядом Нотр-Дам, где и пробыл до пожара 2019 года.

Когда собор загорелся, пожарные и полицейские выстроились в живую цепь и спасли от огня и венец, и другие реликвии из собора.

Пока собор восстанавливали, венец хранился в Лувре, где ему сделали новую раку-футляр.

На обозрение публики реликвия будет выставлена 10 января.

Собор Парижской Богоматери торжественно открыли 8 декабря. Восстановление собора, в котором участвовали около двух тысяч реставраторов, каменщиков, плотников, скульпторов, инженеров и других специалистов, продолжалось пять лет и обошлось в 700 млн евро.

На церемонию открытия президент Франции Франсуа Макрон пригласил лидеров многих стран мира.