По инициативе Казахстана в СНГ появится ежегодный Форум волонтёров. Об этом на заседании Совета министров иностранных дел в Алматы сообщила вице-министр культуры и информации Казахстана Айзада Курманова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Она отметила, что эту идею впервые ещё в октябре 2023 года на встрече лидеров стран СНГ озвучил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. С тех пор проект получил поддержку Совета по делам молодежи СНГ.

"Проведение в 2024 году в СНГ Года волонтерского движения показало высокую востребованность и своевременность учреждения такого Форума, также убедительно продемонстрировало значительный потенциал волонтерства как реального инструмента эффективного межкультурного взаимодействия между нашими странами" - подчеркнула Айзада Курманова.

Планируется, что Форум станет ежегодным и будет проходить поочередно в разных странах Содружества. Он объединит активистов, общественные организации и экспертов в сфере добровольчества, создавая условия для обмена опытом и новых совместных проектов.

Казахстан готов стать первым организатором Форума: страна уже имеет солидный опыт в проведении крупных волонтерских мероприятий. Так, в 2023 году в Астане состоялся Международный форум волонтеров, а также Слет добровольцев СВМДА.

Инициатива Казахстана была поддержана участниками заседания и, как ожидается, станет новой традицией в рамках сотрудничества стран СНГ.