В смерти найденного в Актау тюленя виноват человек – ученые

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В Мангистау выясняют причины странной гибели тюленя на побережье Каспия. Тушку нашли на камнях, в нескольких десятках метров от моря. Морда животного была в крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Тюленя обнаружил житель Актау, когда прогуливался по побережью. Обследовать находку приехали специалисты. Однако, изучив тушку, заявили, что пробы брать бесполезно. Из-за сильного разложения анализы ничего не покажут. Ежегодно десятки, а иногда сотни мертвых тюленей прибивает к берегу.

Практически всегда эксперты приходят к выводу, что те стали жертвой естественного отбора. Но в данном случае есть явные признаки насильственной смерти. И ученые предположили самое страшное: на этот раз виноват человек.