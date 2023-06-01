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В смерти найденного в Актау тюленя виноват человек – ученые
В Мангистау выясняют причины странной гибели тюленя на побережье Каспия. Тушку нашли на камнях, в нескольких десятках метров от моря. Морда животного была в крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Тюленя обнаружил житель Актау, когда прогуливался по побережью. Обследовать находку приехали специалисты. Однако, изучив тушку, заявили, что пробы брать бесполезно. Из-за сильного разложения анализы ничего не покажут. Ежегодно десятки, а иногда сотни мертвых тюленей прибивает к берегу.
Практически всегда эксперты приходят к выводу, что те стали жертвой естественного отбора. Но в данном случае есть явные признаки насильственной смерти. И ученые предположили самое страшное: на этот раз виноват человек.
"В данном случае предполагаю, что причиной смертности тюленя мог быть удар по голове. Как-то объяснить столь жестокие действия просто невозможно. Считаю, что беспричинное убийство любого живого существа – это следствие не совсем здоровой психики, ограниченного мышления и недостатка образования. Думаю, что любить природу нужно приучать с раннего детства и тогда реже будут происходить подобные случаи", - прокоментировал заведующий западным сектором Института гидробиологии и экологии Тимур Баймуканов.
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