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  • В случае возвращения прежнего названия столицы дополнительных средств не потребуется — Минфин РК
Kazinform.kz Сегодня, 15:57
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Фото: Kazinform.kz

В случае возвращения прежнего названия столицы дополнительных средств не потребуется — Минфин РК

Министерство финансов прокомментировало возможные бюджетные траты в случае возвращения столице прежнего названия, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что в случае принятия парламентом Казахстана решения о возвращении прежнего названия столицы для государственных органов средства потребуются в основном для замены вывесок на зданиях и изменения бланочной продукции. Это будет осуществляться поэтапно, с учетом оцифрованности многих процессов в госорганах.

"Эти меры возможно осуществить в пределах средств на содержание государственных органов, без выделения дополнительных денег. Иными словами, дополнительных средств не потребуется", — прокомментировали в министерстве.

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#минфин РК
Сегодня, 15:57
286
Журналист

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