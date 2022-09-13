В случае возвращения прежнего названия столицы дополнительных средств не потребуется — Минфин РК

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Министерство финансов прокомментировало возможные бюджетные траты в случае возвращения столице прежнего названия, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что в случае принятия парламентом Казахстана решения о возвращении прежнего названия столицы для государственных органов средства потребуются в основном для замены вывесок на зданиях и изменения бланочной продукции. Это будет осуществляться поэтапно, с учетом оцифрованности многих процессов в госорганах.