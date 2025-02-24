Украинские чиновники ведут сложные переговоры с США. Трамп и его команда требуют, чтобы Украина передала Штатам прибыль от добычи полезных ископаемых, портов и других отраслей в обмен на поддержку Вашингтона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Economist.

По условиям последней версии сделки, Украина должна направлять 50% будущей прибыли от природных ресурсов и инфраструктуры в инвестиционный фонд, принадлежащий правительству США. Платежи продолжались бы, пока фонд не достиг бы суммы в 500 млрд долларов. По нынешним доходам государства, на это ушли бы сотни лет.

Зеленский заявил, что он не согласен с такими условиями.

Украинские чиновники называют переговоры вымогательством. США уже трижды меняли условия сделки — от "плохого" к "лучшему", а затем к "катастрофическому". Последний вариант, предложенный министром торговли Лютником, требует передачи ресурсов без гарантированной военной помощи.

Если Зеленский окончательно отвергнет условия, Трамп может отреагировать жёстко. Киев опасается, что отказ подписать соглашение приведёт к прекращению поставок оружия и отключению Starlink.

Украина надеется вернуться к более сбалансированным переговорам, но давление со стороны США растёт. По словам украинского чиновника, "переговоры грубые, но дальше может быть хуже".