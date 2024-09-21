В СКО женщина родила ребёнка и бросила его в картонной коробке в гараже
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Жительница села Новоишимское Северо-Казахстанской области родила ребенка в гараже и оставила его там в картонной коробке, передаёт BaigeNews.kz.
Новорожденную девочку обнаружили соседи и вызвали медиков.
"В ЦРБ района имени Г. Мусрепова была госпитализирована 25-летняя женщина. Предварительно установлено, что она родила ребенка в гараже. По данному факту начато досудебное расследование по признакам оставления в опасности. Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении департамента полиции СКО.
Как сообщает издание 7152.kz, мать, оказавшись в критическом состоянии, не позаботилась о своем младенце, который около пяти часов пролежал в коробке.
Ребёнок был срочно доставлен в перинатальный центр, где его состояние оценили как стабильное. Он находится под наблюдением врачей. Мать также получила необходимую помощь.
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