В СКО женщина родила ребёнка и бросила его в картонной коробке в гараже

Жительница села Новоишимское Северо-Казахстанской области родила ребенка в гараже и оставила его там в картонной коробке, передаёт BaigeNews.kz.

Новорожденную девочку обнаружили соседи и вызвали медиков.

"В ЦРБ района имени Г. Мусрепова была госпитализирована 25-летняя женщина. Предварительно установлено, что она родила ребенка в гараже. По данному факту начато досудебное расследование по признакам оставления в опасности. Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении департамента полиции СКО.

Как сообщает издание 7152.kz, мать, оказавшись в критическом состоянии, не позаботилась о своем младенце, который около пяти часов пролежал в коробке.

Ребёнок был срочно доставлен в перинатальный центр, где его состояние оценили как стабильное. Он находится под наблюдением врачей. Мать также получила необходимую помощь.