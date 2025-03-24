Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Чингис Аринов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область оценил готовность региона к паводковому сезону, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках визита глава МЧС посетил новый ситуационный центр при акимате области, где был запущен инновационный проект по мониторингу паводковой обстановки с использованием дронов. Восемь беспилотников теперь контролируют ключевые зоны, подверженные подтоплениям, обеспечивая круглосуточное наблюдение в режиме реального времени.

Министр осмотрел дамбу Ущева в микрорайоне Подгора, предназначенную для защиты жилых районов и городской инфраструктуры от паводков. Также он проверил ход работ в Кызылжарском районе, где военные из Карагандинской и Алматинской областей укладывают полипропиленовые пологи и мешки с песком для укрепления берегов.

На данный момент в области:

47 км защитных дамб возведены и 41 км укреплены

Установлено 108 водопропускных труб и тюбингов

Углублено 10 км водоотводных каналов, расчищено 4 км русел малых рек

Очищено и отремонтировано 214 км ливневой канализации

Проводятся взрывные работы для предотвращения ледовых заторов

Для ликвидации возможных последствий паводков в регионе сформирована группировка, включающая:

1904 человека

1347 единиц техники

462 мотопомпы

122 плавательных средства

Чингис Аринов отметил высокий уровень подготовки сил и средств к паводковому периоду и подчеркнул, что противопаводковые работы продолжаются. Все меры направлены на снижение рисков подтоплений и защиту населенных пунктов региона.