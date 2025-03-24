В СКО запущен мониторинг паводков с дронов
В СКО запущен мониторинг паводков с дронов – МЧС усиливает контроль.
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Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Чингис Аринов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область оценил готовность региона к паводковому сезону, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках визита глава МЧС посетил новый ситуационный центр при акимате области, где был запущен инновационный проект по мониторингу паводковой обстановки с использованием дронов. Восемь беспилотников теперь контролируют ключевые зоны, подверженные подтоплениям, обеспечивая круглосуточное наблюдение в режиме реального времени.
Министр осмотрел дамбу Ущева в микрорайоне Подгора, предназначенную для защиты жилых районов и городской инфраструктуры от паводков. Также он проверил ход работ в Кызылжарском районе, где военные из Карагандинской и Алматинской областей укладывают полипропиленовые пологи и мешки с песком для укрепления берегов.
На данный момент в области:
- 47 км защитных дамб возведены и 41 км укреплены
- Установлено 108 водопропускных труб и тюбингов
- Углублено 10 км водоотводных каналов, расчищено 4 км русел малых рек
- Очищено и отремонтировано 214 км ливневой канализации
- Проводятся взрывные работы для предотвращения ледовых заторов
Для ликвидации возможных последствий паводков в регионе сформирована группировка, включающая:
- 1904 человека
- 1347 единиц техники
- 462 мотопомпы
- 122 плавательных средства
Чингис Аринов отметил высокий уровень подготовки сил и средств к паводковому периоду и подчеркнул, что противопаводковые работы продолжаются. Все меры направлены на снижение рисков подтоплений и защиту населенных пунктов региона.
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