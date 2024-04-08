В СКО эвакуировали более 100 жителей сел

В СКО проходит заблаговременная эвакуация жителей сел, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

"В Есильском районе в селе Николаевка, селе Бирлик и в районе Шал акына, село Каратал в связи с поднятием уровня воды в реке Есиль создалась угроза подтопления жилых домов. Силами ДЧС и местных исполнительных органов в порядке 40 человек личного состава и около 15 единиц техники заблаговременно эвакуировано около 105 человек, в том числе 37 детей, размещены у родственников и эвакопункте", — рассказали в МЧС.

57 сельхозживотных животных отогнаны в безопасное место.

В Северо-Казахстанской области сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов, а в Петропавловск большая вода может прийти через 7-8 дней. Такие данные 7 апреля озвучили местные власти.

Высота перелива на водохранилище в районе Шал Акын стремительно растет. Всего за три дня уровень воды над гребнем превысил показатели 2017 года, когда половодье признали самым масштабным за последние десятилетия.

Из Сергеевского водохранилища сбрасывается 3820 кубометров воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 73,1 кубометр воды в секунду. Оба водохранилища наполнены на 100%.

Первый вице-премьер Роман Скляр поручил обеспечить защиту от возможного подтопления стратегического объекта ТОО "Кызылжар Су" в Петропавловске.

С 26 марта на территории СКО было подтоплено 37 жилых домов. В безопасные места эвакуировали 96 человек.