В СКО восстанавливают пострадавшие в период паводка школы

В центре водной стихии минувшей весной оказались сразу три школы Северо-Казахстанской области. Две из них расположены в Петропавловске. Пострадавшие от наводнения здания признаны действующими и в них можно продолжать обучение. Сейчас объекты готовят к предстоящему учебному году. Успеют ли, выяснил корреспондент BaigeNews.kz.

В микрорайоне Подгора, который минувшей весной накрыла большая вода, действует одна школа - №14. Здесь звонок на урок не звучал с середины апреля. Заканчивали учебный год учащиеся дистанционно. Несмотря на довольно высокий фундамент, вода все же зашла в здание школы. Пока некоторые дома микрорайона по крышу были скрыты в воде, в школе её уровень поднялся до окон первого этажа. И стояла так около месяца. Поэтому первый этаж оказался существенно повреждён.

Само здание 1961 года постройки. За многолетнюю историю здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. После схода воды стало понятно, что реконструировать здание необходимо. Особенно его основу. В остальном нужен текущий ремонт.

"300 миллионов тенге нам выделили на реконструкцию здания. Провели масштабную замену полов и перегородок. Поменяли всю проводку. Заменили водопровод и канализацию. Основной ремонт проводим на первом этаже, так как он больше всего пострадал. А на втором и третьем - косметический. Заменили полы, проводку, водопроводы. Утеплят окна, заменят подоконники. Укрепляется ещё и фундамент, стены внизу на первом этаже, чтобы не обвалились. Вода кое-где подмыла землю, и чтобы не сдвинулось ничего сейчас укрепляют, подсыпают", - объяснила директор школы №14 Гулимжан Абжанова.

Ремонт крыши, футбольного поля, фасада и облагораживание территории оставили на следующий год. Главная задача сегодня - сохранить здание школы. Обновят и цветовую гамму самой школы. Учебные классы и коридоры будут ярче прежних оттенков.

"Материалы используются качественные. Мы лично договариваемся об этом. Сейчас поедем выбирать цвет краски для панелей в классах и коридорах. Хотим сделать школу ярче, чтобы было комфортно учиться нашим детям. Так что внутри школа заметно преобразится", - уточнила директор.

К слову, количество учащихся из-за наводнения здесь сократиться вдвое. В прошлом году школа распахнула двери перед 425 школьниками. В будущем сентябре за парты сядут всего 226 учеников и 12 первоклашек.

"И даже шесть человек в предшколе будет. Поэтому школа будет работать в полную силу. Ремонт закончится, мы зайдём и в обновлённой школе будем учиться. Задерживает сейчас только отопление. Срезали все трубы. А так на 50% ремонт сделан. Много учащихся не вернутся, потому что микрорайон проредел. Семьи переехали в другие части города и сменили школу", - говорит Гулимжан Абжанова.

Тем временем практически завершён ремонт в средней школе №13. Здание находится в микрорайоне Заречный, который также пострадал от наводнения минувшей весной. Однако расположение школы на вершине уберегло её от серьёзных повреждений. Вода зашла только в подвал. В преддверии начала учебного года в здании проводят текущий ремонт на 59 миллионов тенге.

"У нас двухэтажная школа. Уже завершили ремонт лестничных пролётов, декор. Яркую школу сделали. Классные кабинеты на первом этаже заканчиваем. На улице фундамент и цоколь приводится в порядок. И отмостку сделали. Вода подходила к фундаменту, поэтому в подвале полетело оборудование, котлы. Сейчас там работают люди. Нам дарили газовую пушку. Мы быстро всё там до начала ремонта высушили", - рассказал директор школы Абай Кайсин.

В отличие от школы в соседней Подгоре, учащиеся в Заречном продолжат обучение несмотря на переезд. В первый класс подали заявки семь человек. Всего первого сентября сюда придут 157 школьников, в том числе и дети с особыми потребностями.

"Весной школа выпустила 11 классы и часть девятиклассников. Но набор невысокий. За счёт этого есть разница с количеством школьников в прошлом году. А так у нас практически все остаются даже которые переехали в другие микрорайоны. Родители сказали, будем возить, не страшно. Нам нравится школа", - объяснил директор.

Третья по хронологии пострадавшая от паводка школа находится в селе Большая Малышка Кызылжарского района. Деревня расположена вдоль русла реки Есиль и наводнение накрыло практически всю деревню. В том числе и здание школы. На его ремонт выделили около 68 миллионов тенге.

"На первом этаже заменили пол, полностью в спортзале, на кухне и столовой. Трещины были в стенах, фундамент в одном месте подмыло. Всё это заливали, замазывали. Пол меняли, чтобы не было опасений, что он рухнет. Текущий ремонт завершили на 70%. До начала учебного года, разумеется, успеем", - ответил аким Берёзовского сельского округа Владимир Рудер.

Отметим, что всего в регионе около 600 объектов образования, из которых 458 школ.

Текущий ремонт проводится в пятидесяти объектах. На эти работы выделили 2,1 миллиард тенге. Капитальный ремонт был запланирован в пятидесяти трёх учебных заведениях на 6,1 миллиард тенге. Так на подготовку зданий к началу учебного года выделили 8,2 миллиарда тенге.