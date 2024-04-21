В СКО восстанавливают дорогу "Жезказган-Петропавловск"

Специалисты филиала СКО АО "НК "КазАвтоЖол" проводят ремонтно-восстановительные работы на участке автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" на километре 872, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе организации, в настоящее время идет работа по засыпке крупногабаритными камнями для стабилизации основания дорожного покрытия, а затем начнутся работы по его засыпке. В запасе имеется 6732 тонны бутового камня, и начата разработка грунтового карьера.

На данный момент для работ задействовано 56 единиц техники.

Напомним, что 9 апреля 2024 года из-за резкого таяния снега и увеличения уровня воды в реке Есиль произошло размывание дороги на данном участке.