В СКО восстанавливают дорогу "Жезказган-Петропавловск"
Сегодня, 15:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
107Фото: КазАвтоЖол
Специалисты филиала СКО АО "НК "КазАвтоЖол" проводят ремонтно-восстановительные работы на участке автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск" на километре 872, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе организации, в настоящее время идет работа по засыпке крупногабаритными камнями для стабилизации основания дорожного покрытия, а затем начнутся работы по его засыпке. В запасе имеется 6732 тонны бутового камня, и начата разработка грунтового карьера.
На данный момент для работ задействовано 56 единиц техники.
Напомним, что 9 апреля 2024 года из-за резкого таяния снега и увеличения уровня воды в реке Есиль произошло размывание дороги на данном участке.