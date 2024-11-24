В СКО укрепили и нарастили защитные дамбы

В СКО завершается работа по укреплению и наращиванию защитных дамб в Петропавловске и Кызылжарском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

"Работами были охвачены восемь дамб. Для выполнения задач задействовали 158 единиц техники и завезли 1,5 млн тонн инертных материалов. Существенно нарастили высоту дамб. На сегодня в Прибрежном и Тепличном дамбы готовы. Идут к завершению работы на дамбах областного центра", – сообщаетс в пресс-релизе.

Работа велась на основе научного подхода с участием специалистов. По данным учёных, в этом году максимальный уровень воды во время половодья составил 98,58 метра по Балтийской системе высот относительно уровня моря. Высота новых дамб спроектирована с запасом на уровне 101,2 метра, что гарантирует надёжную защиту населённых пунктов от паводков в будущем, отметили в акимате СКО.

Фото: акимат СКО