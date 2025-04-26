В Северо-Казахстанской области третий день продолжается борьба с паводком. В селе Тепличное Кызылжарского района круглосуточно мдут работы по укреплению защитного вала, передает корреспондент BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу акимата области.

"К ликвидации последствий третьей волны паводка привлекли 1600 человек и более ста единиц техники. На месте работают военнослужащие, спасатели, полицейские, сотрудники предприятий и организаций, госслужащие и волонтёры. Помощь оказывают также спасательные бригады из Акмолинской, Костанайской областей и Астаны. Ситуация находится на постоянном контроле акима региона Гауеза Нурмухамбетова", — сообщили в акиммате.

В селе Тепличное проживают около 700 человек. Проведена заблаговременная эвакуация жителей. Для их размещения работают эвакуационные пункты в Бесколе и Петропавловске.

По данным оперативных служб, мониторинг паводковой обстановки идёт в круглосуточном режиме. Пик паводка ожидается с 28 по 30 апреля.

Напомним, в Северо-Казахстанской области предпринимаются усиленные меры по предотвращению паводка в связи с подъёмом уровня реки Есиль в районе села Тепличное Кызылжарского района. Действия всех служб на месте координирует министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Здесь работают МЧС, МВД, Национальной гвардии и местными органами власти.