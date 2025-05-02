В СКО суд аннулировал сделку с "невидимым" покупателем
Решение вступило в законную силу
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В Северо-Казахстанской области завершилось судебное разбирательство, которое показало, как попытка продать авто может обернуться неприятной юридической ловушкой, передаёт BaigeNews.kz. Суд района имени Габита Мусрепова признал недействительной сделку купли-продажи автомобиля Volkswagen Tiguan, которая формально состоялась, но по сути - нет. Истец, желая продать машину через торговый дом ТОО "АвтоВек", нашёл покупателя, который оформил кредит в АО "Bereke Bank". После одобрения займа и внесения первоначального взноса, авто было переоформлено на имя ответчика через приложение Kaspi Bank.
Однако вскоре банк отказал клиенту в выдаче оставшейся части кредита, сославшись на недоверие. Продавец остался ни с чем: денег не получил, а автомобиль юридически больше ему не принадлежал. Более того, покупатель пропал - не отвечает на звонки и не проживает по адресу регистрации, уклоняясь от урегулирования ситуации. Истец обратился в суд, указав, что сделка фактически не состоялась, а оформление прав собственности произошло без передачи средств.
Суд принял сторону истца и 27 февраля 2025 года признал сделку недействительной. Решение вступило в законную силу.
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