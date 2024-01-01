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В СКО старший лейтенант юстиции вывел из горящего дома шестерых человек

Сегодня, 21:51
АВТОР
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:51
Сегодня, 21:51
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В селе  Булаево Сеевро-Казахстанской области разгорелся пожар. Спасены пятеро взрослых взрослых и маленький ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

1 января примерно в 13:21 поступила информация, о том, что произошёл пожар в двухэтажном жилом доме.

"Старший лейтенант юстиции Галымжан Байбусин  оказал помощь жителям дома:  из дымящегося дома он вывел в безопасное место шестерых человек. Среди них — маленький ребёнок. Офицер также помог локализовать пожар. Общая  площадь пожара составила  12 квадратных метров", — сообщили в полиции.

Предварительная причина возгорания — воспламенение пластикового окна, расположенного вблизи кочегарки.

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