В СКО старший лейтенант юстиции вывел из горящего дома шестерых человек
Сегодня, 21:51
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Сегодня, 21:51Сегодня, 21:51
47Фото: t.me/POLICE_of_KZ
В селе Булаево Сеевро-Казахстанской области разгорелся пожар. Спасены пятеро взрослых взрослых и маленький ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
1 января примерно в 13:21 поступила информация, о том, что произошёл пожар в двухэтажном жилом доме.
"Старший лейтенант юстиции Галымжан Байбусин оказал помощь жителям дома: из дымящегося дома он вывел в безопасное место шестерых человек. Среди них — маленький ребёнок. Офицер также помог локализовать пожар. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров", — сообщили в полиции.
Предварительная причина возгорания — воспламенение пластикового окна, расположенного вблизи кочегарки.
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