В СКО старший лейтенант юстиции вывел из горящего дома шестерых человек

В селе Булаево Сеевро-Казахстанской области разгорелся пожар. Спасены пятеро взрослых взрослых и маленький ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

1 января примерно в 13:21 поступила информация, о том, что произошёл пожар в двухэтажном жилом доме.

"Старший лейтенант юстиции Галымжан Байбусин оказал помощь жителям дома: из дымящегося дома он вывел в безопасное место шестерых человек. Среди них — маленький ребёнок. Офицер также помог локализовать пожар. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров", — сообщили в полиции.

Предварительная причина возгорания — воспламенение пластикового окна, расположенного вблизи кочегарки.