В Петропавловске четверо подростков 12-15 лет вышли на тонкий лёд озера Пёстрое, подвергнув себя опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Их заметили неравнодушные прохожие и сообщили спасателям. Оперативно прибыли сотрудники недавно открытого универсального спасательного подразделения. Дети находились в полутора километрах от берега. Спасатели сопроводили их на сушу. По словам несовершеннолетних, они играли на льду, не осознавая опасности", – сообщает МЧС.

В ведомстве напоминают, что вода в это время года особенно коварна: лёд может быть непрочным даже там, где кажется безопасным. Родителям рекомендуют объяснять детям правила поведения у водоёмов, а взрослым – не оставаться равнодушными к таким случаям.

За нарушение правил безопасности на водоёмах предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК.

Сообщалось, что в СКО в селе Тепличное открыто новое универсальное спасательное подразделение. Оно расположено у озера Пёстрое и выполняет аварийно-спасательные и поисковые работы.