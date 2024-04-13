  • 13 Апреля, 08:20
  • BAIGENEWS

Cохраняется угроза подтопления трёх районов СКО и Петропавловска

Сегодня, 07:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
партия Amanat Сегодня, 07:52
Сегодня, 07:52
116
Фото: партия Amanat

О ситуации на Сергеевском водохранилище рассказали в ДЧС Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

По словам пресс-секретаря ДЧС Евгения Журавлева, наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 173%, перелив – 382 сантиметра. 

"Это, конечно, меньше, чем неделю назад. У нас исторический максимум был 425 сантиметра, но угроза подтопления трёх районов и Петропавловска сохраняется", – сказал спикер на брифинге в СЦК.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ❗️С нами Безопаснее❗️ (@soltustikqaz_tjd)

Талые воды не представляют большой опасности – покрытие снегом составляет до 10%. Но паводок на реке Есиль остаётся угрозой для региона.

"Подтопленными остаются 564 дома. Эвакуировано 3421 человек, из них 1054 ребенка. Домой возвратились 44 человека, из них 8 детей", – сказал спикер. 

Всего задействовано 4593 человека и 853 единиц техники, 476 мотопомп и 110 плавательных средств. 

"Службы работают в усиленном режиме", – резюмировал пресс-секретарь ДЧС СКО.

12 апреля экстренно эвакуировали жителей села Тепличное Кызылжарского района СКО – прорвало участок дамбы на окраине деревни.

Самое читаемое

Наверх