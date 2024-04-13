Cохраняется угроза подтопления трёх районов СКО и Петропавловска
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О ситуации на Сергеевском водохранилище рассказали в ДЧС Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
По словам пресс-секретаря ДЧС Евгения Журавлева, наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 173%, перелив – 382 сантиметра.
"Это, конечно, меньше, чем неделю назад. У нас исторический максимум был 425 сантиметра, но угроза подтопления трёх районов и Петропавловска сохраняется", – сказал спикер на брифинге в СЦК.
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Талые воды не представляют большой опасности – покрытие снегом составляет до 10%. Но паводок на реке Есиль остаётся угрозой для региона.
"Подтопленными остаются 564 дома. Эвакуировано 3421 человек, из них 1054 ребенка. Домой возвратились 44 человека, из них 8 детей", – сказал спикер.
Всего задействовано 4593 человека и 853 единиц техники, 476 мотопомп и 110 плавательных средств.
"Службы работают в усиленном режиме", – резюмировал пресс-секретарь ДЧС СКО.
12 апреля экстренно эвакуировали жителей села Тепличное Кызылжарского района СКО – прорвало участок дамбы на окраине деревни.
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