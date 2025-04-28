На паводкоопасных участках страны продолжаются работы по минимизации рисков подтоплений и обеспечению безопасности населения, передаёт BaigeNews.kz.

На контроле остаются три перелива на автодорогах в Северо-Казахстанской области. Без транспортного сообщения остается село Прибрежное, где организована переправа жителей.

Основное внимание сейчас сосредоточено в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

В Северо-Казахстанской области круглосуточно укрепляют защитные сооружения в селах Тепличное, Прибрежное, Ольшанка, Вагулино, Соколовка, Большая Малышка Кызылжарского района и в поселке Заречный города Петропавловска. Для перевозки населения в зоне риска задействованы плавательные средства. В противопаводковых работах участвуют 2020 человек, 159 единиц техники, 38 мотопомп и 25 плавсредств. Дополнительно привлечены силы из Астаны, Акмолинской и Костанайской областей.

В селе Большая Малышка зафиксирован прорыв защитного земляного вала на реке Есиль. Жилые дома не подтоплены, но проводится срочная эвакуация жителей — 148 человек, включая 24 детей, размещены в безопасных пунктах.

В селе Тепличное также проведена заблаговременная эвакуация 48 жителей, в том числе 15 детей. В поселке Заречное продолжается откачка воды и мониторинг паводковой ситуации.

Во Восточно-Казахстанской области началась вторая волна паводков из-за таяния снега в горах и осадков. Снег сохраняется лишь в Маркакольском районе, на равнинных территориях он уже сошел. Гидрологическая обстановка стабильная, проводится постоянный мониторинг состояния водоемов и гидротехнических сооружений. Выполнены взрывные работы на реках, обследованы более 4,9 тысячи водопропускных сооружений, очищены 551 км арыков и каналов, а также 437 мостов.

Ситуация остается под контролем экстренных служб.