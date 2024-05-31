В СКО сельский учитель вынуждена платить ипотеку за разрушенный паводком дом

Молодая учительница Инга Тодоровская полтора года назад приобрела по программе "С дипломом в село" дом в селе Покровка. На обустройство быта и уюта в собственном жилье она не жалела ни сил, ни средств. Но после наводнения этой весной все труды пропали. Сейчас девушка боится остаться без дома и с большим долгом, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Двенадцать лет Инга стояла в очереди на получение квартиры в областном центре как сирота. Не дождавшись заветных квадратных метров, девушка решила самостоятельно приобрести жилье. Устроившись на работу по программе "С дипломом в село" она получила возможность оформить льготную ипотеку. Выбрала небольшой дом на окраине Покровки за 4,5 миллиона тенге.

"Моему сыну уже 11 лет. Жить на съёмном жилье совсем не то, что в своём. Понятно, что ждать очереди пришлось бы ещё долго. Поэтому рискнула взять по программе. Решила идти по программе как молодой специалист. Дом мне понравился, да и другого выбора не было. Дороже, к сожалению, на тот момент продавали дома. В месяц вышла оплата по 25 тысяч тенге. На 15 лет оформила ипотеку. А теперь жить в доме невозможно, а платить приходится", - начала рассказ Инга.

Большая вода пришла в село довольно быстро. Разлив реки прежде не был таким масштабным и люди не были готовы к наводнению.

"7 апреля началось, а на следующий день уже зайти в дом не представлялось возможным. Нам говорили о возможных масштабах паводка. Я подготовилась заранее как могла. Сына эвакуировала в город к родственникам. Мебель подняла больше чем на пол метра. Но этого оказалось недостаточно. Нужно было вывозить все, а мне не куда было. И, к сожалению, моя подготовка оказалась бесполезной. Попасть домой я смогла, только когда вода немного отступила. Мне помогли зайти в дом. Мы были в костюмах, а воды - по колено. Вот тогда я ужаснулась", - вспоминает девушка.

Таким свой дом Инга даже в страшном сне не могла представить. Мебель валялась везде, всюду плавали вещи и было много грязи.

"Это было страшно... Знаете, у меня все было... Я обустроила дом как в квартире. Туалет, вода, окна, утепляла стены. В прошлом году пожар был, и после я сделала капитальный ремонт. Потолки натяжные... В этом году были планы снаружи дом делать. Придать ему лоска. Но не получилась и вообще без ничего осталась. Мне на подмогу отправили студентов нашего колледжа. Они всю глину из дома вытащили, обои сорвали, линолеум, утеплитель, ДВП с пола. Сейчас стоит не дом, а просто стены и пол. Трое суток дом пробыл в воде и этого оказалось достаточно для таких разрушений...", - считает девушка.

Фото: Инга Тодоровская

По всем углам дома Инги уже распространилась плесень. После даже небольшого дождя в подполе появляется вода, середина крыши будто сбегает вниз, фундамент трескается, окна проседают. Последствия обрушившейся стихии девушка наблюдает своими глазами. Её дом попросту разрушается.

"Я беспокоюсь, что он дальше не простоит! Дом старый и уже точно не пригоден для жилья. Я боюсь с ребёнком жить здесь. В любой момент эта крыша может на голову упасть или стены сложиться. Зачем так рисковать? Наводнение обнажило ещё один неприятный момент: по документам мой дом – бревенчато-щитовой. Как выяснилось, в нем очень много глины. Сейчас щит сняли, чтобы дом просох, и посмотреть, что там за ним. А выяснилось - мазанный, а под щитом все подряд... Оценка первая была. Сказали, пригоден для проживания и посчитали ремонт вместе с мебелью в 1,6 миллиона тенге. Приезжали партийцы, обещали, что эксперты проведут техническую экспертизу. Тишина пока", - рассказывает Инга.

А пока девушка продолжает снимать жилье, каждый день приходя в свой дом. Говорит, надеется увидеть какие-то положительные изменения. Но качество дома только ухудшается, а плесени становится больше.

"Одна стенка, средняя, как будто вниз уходит. Окна просели сильно. Фундамент... Когда вода ушла начались последствия. Раньше всё-таки строители на совесть, на века. Он примерно в 1956 году был построен. Там два столба и посередине стенка. Они хорошие, и если бы не они, дом либо уплыл бы, либо разрушился. Конструкция держит его и я не согласна с решением оценки. В этом доме жить опасно! Смысла в его ремонте не вижу", - решила Инга.

К слову, выплаты по ипотеке девушка не прерывала. Весь паводковый сезон она исправно совершает ежемесячные взносы. То есть платит за дом, в котором, по её мнению, жить нельзя.

"По поводу ипотеки мне никто чётко ничего сказать не может. Банк же в этой ситуации может дать лишь отсрочку по кредиту. На время, пока я жилье в порядок не приведу. Это все, что они могут. К сожалению, все не в пользу человека... Непростая у меня ситуация и я вообще без ничего боюсь остаться. Кроме ипотеки, конечно. Мои долги при мне... Ещё момент: комиссия приедет, а дом в плачевном состоянии! А по договору я не должна его до такого состояния доводить! Должна наоборот улучшать. Ещё и в документах материал другой. Дом заберут и скажут: платите! Вот чего боюсь. А он сейчас в таком состоянии, что я там жить не хочу. И не буду", - беспокоится девушка.

Сейчас Инга убеждена, что новое жилье будет приобретать подальше от береговой линии и улицы, на которой сейчас стоит её дом. Только для этого необходимо документальное подтверждение о непригодности жилого объекта.

"Мне платить за него ещё больше 13 лет. Не знаю, как быть и что делать. Больше месяца на распашку окна и двери и все равно плесень. Через месяц-два про нас все забудут и будет бесполезно что-то делать", - сокрушается девушка.

В комиссии по оценке и возмещению ущерба по Есильскому району нас заверили, что решение о проведении технического обследования принято. Однако специалисты все - заняты.

"Эксперт даст заключение аварийный дом или нет. Данные передали в ЖКХ. Сейчас в поиске специалистов. В случае, если жилье Инги признают аварийным, то дальше ей нужно будет разбираться непосредственно в банке. Дом по программе взять, а значит в залоге. Если не признают дом аварийным, то Инга получит положенную сумму на ремонт", - уточнила председатель комиссии Айнагул Бектасова.

Пока материал готовился к публикации, в дом Инги все же пришёл эксперт и провёл техническое обследование.