В СКО растет число людей, изучающих казахский язык

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В Северо-Казахстанской области ежегодно растет число изучающих казахский язык. О функционировании госпрограммы по реализации языковой политики в регионе рассказал на коллегии руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По словам Досбола Абдриисова, с каждым годом растет число слушателей областного центра обучения языкам. В 2020-м их было около 2,4 тысячи человек, в прошлом – почти 2,6 тысячи.

"В районах области и городе Петропавловске на средства местного бюджета организована 71 группа дополнительного обучения языкам взрослого населения, в том числе в 61 группе изучают казахский язык. Событием года в языковой сфере региона является возобновление работы областного филиала международного общественного объединения "Қазақ тілі" қоғамы". В филиале объединения насчитывается более 900 человек", - рассказал Досбол Абдриисов.

Управление сотрудничает с частными языковыми школами Петропавловска.

"Программы языкового обучения нацелены на поднятие престижа использования казахского языка не только в быту, но и в бизнес-пространстве, в сферах финансов, образования, культуры и других. Эта работа находится на особом контроле", - добавил Досбол Абдриисов.