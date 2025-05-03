В Петропавловске прошли торжественные проводы спасателей и военнослужащих МЧС, которые прибыли в СКО на помощь в сложный паводковый период, передаёт BaigeNews.kz.

Напряжённый этап паводковой ситуации в регионе завершился.

В церемонии приняли участие глава МЧС Чингиз Аринов, аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

На свои базы вернулись группировки спасателей ДЧС Астаны, Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областей, Академии гражданской защиты и воинской части 28237 МЧС РК. Они были награждены ведомственными наградами и благодарственными письмами.

Фото: акимат СКО

"Вы с честью исполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Работая без отдыха, под дождём и в холод, вы предотвратили серьёзные последствия и сохранили жизни людей", — отметил министр, обращаясь к участникам операций.

Во время паводков велись круглосуточные работы по укладке мешкотары и укреплению защитных сооружений в селах Кызылжарского района и пригороде Петропавловска. Реконструкция дамб в районе Ущева и посёлка Кожевенный позволила снять угрозу подтопления.

"До полного завершения паводков в регионе продолжают нести службу силы ДЧС СКО, а также военнослужащие воинской части 52859 МЧС РК из Карагандинской области, обеспечивая контроль за паводковой обстановкой и готовность к возможному реагированию", – сообщили в МЧС.

Глава МЧС выразил признательность волонтёрам, акимату, министерствам обороны и внутренних дел, а также представителям бизнеса за совместную работу.

Фото: МЧС РК

Аким СКО передал слова признательности их родителям и семьям. Благодаря их воспитанию у страны есть такие сыновья — мужественные, сильные духом, настоящие защитники. Глава региона сказал ребятам спасибо за профессионализм, выдержку и человечность.

Напомним, в СКО всё ещё продолжается борьба с паводком. В реке Есиль за сутки уровень воды упал на 12 см до 1138 см. Безопасный уровень – 960 см.