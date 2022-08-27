В СКО прошел республиканский слёт животноводов

Фото: акимат СКО

26-го августа в Северо-Казахстанской области прошел республиканский слет животноводов "Dalasy qazynaly qyzyljar" с участием министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева и акима СКО Кумара Аксакалова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Слёт животноводов страны продемонстрировал достижения фермерского движения и успешную реализацию ключевых государственных программ развития агропромышленного комплекса. Он стал площадкой для обмена опытом, где можно было воочию увидеть плоды работ животноводов СКО.

В рамках слета прошел семинар работников сельского хозяйства, участниками которого стали представители всех областей страны и руководители крупнейших сельхозформирований.

Гости и участники праздника побывали на выставке животноводства, которую продолжил аукцион и выставка сельскохозяйственной техники. Посетили лучшие животноводческие и перерабатывающие предприятий региона, такие как завод по глубокой переработке зерна "BIOOPERATIONS", ТОО "Emc-agro", строящиеся птицефабрику "Северный бройлер", молочные фермы "Кызылжар-Сут", "Иван Зенченко" и "Дайындык".