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В СКО прошел республиканский слёт животноводов
26-го августа в Северо-Казахстанской области прошел республиканский слет животноводов "Dalasy qazynaly qyzyljar" с участием министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева и акима СКО Кумара Аксакалова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.
Слёт животноводов страны продемонстрировал достижения фермерского движения и успешную реализацию ключевых государственных программ развития агропромышленного комплекса. Он стал площадкой для обмена опытом, где можно было воочию увидеть плоды работ животноводов СКО.
В рамках слета прошел семинар работников сельского хозяйства, участниками которого стали представители всех областей страны и руководители крупнейших сельхозформирований.
Гости и участники праздника побывали на выставке животноводства, которую продолжил аукцион и выставка сельскохозяйственной техники. Посетили лучшие животноводческие и перерабатывающие предприятий региона, такие как завод по глубокой переработке зерна "BIOOPERATIONS", ТОО "Emc-agro", строящиеся птицефабрику "Северный бройлер", молочные фермы "Кызылжар-Сут", "Иван Зенченко" и "Дайындык".
"Сегодня в нашей области впервые прошел республиканский слёт животноводов. Со всех уголков страны приехали фермеры, специалисты и ученые. Участники слета посмотрели, как развивается животноводство и какие современные технологии внедряют в новых агропредприятиях региона.
Развитие сельского хозяйства невозможно рассматривать без существенного развития животноводства. Североказахстанским аграриям есть чем поделиться со своими коллегами. Только в этом году в области реализуются 31 проект на 74 миллиард тенге. В регионе построены 22 молочные фермы, продолжается строительство еще 17. До конца года запустим восемь молочных комплексов. Строим три птицефабрики. Введены откормплощадки, открываются овцефермы. Вот такие проекты можно реализовать во всех регионах. У нас есть наработанный опыт, определён механизм поддержки проектов. Этот слет стал полезной площадкой для обмена опытом и знаниями в сельском хозяйстве", - написал аким СКО Кумар Аксакалов на своей странице в соцсетях.
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