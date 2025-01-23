Семья погибла при пожаре в частном доме в селе Ступинка района Шал акына Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью на пульт 112 поступила информация о ЧП. Когда пожарные приехали на вызов, дом был полностью охвачен огнём, в результате произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.

В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливают.

Силами и средствами ДЧС СКО пожар ликвидирован на площади 104 квадратных метра. Группой психологической помощи ДЧС оказана экстренная психологическая помощь родным и близким погибших.

На месте происшествия находится начальник ДЧС СКО Аскаров. Также работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Причины случившегося устанавливаются.