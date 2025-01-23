В СКО произошел пожар в частном жилом доме
Погибли пять человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Семья погибла при пожаре в частном доме в селе Ступинка района Шал акына Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
Ночью на пульт 112 поступила информация о ЧП. Когда пожарные приехали на вызов, дом был полностью охвачен огнём, в результате произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.
В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливают.
Силами и средствами ДЧС СКО пожар ликвидирован на площади 104 квадратных метра. Группой психологической помощи ДЧС оказана экстренная психологическая помощь родным и близким погибших.
На месте происшествия находится начальник ДЧС СКО Аскаров. Также работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Причины случившегося устанавливаются.
Самое читаемое
- От уравнений к инновациям: ученый-математик из Казахстана развивает редкое научное направление
- Дороги из-за непогоды закрыты ещё в трёх регионах Казахстана
- 76 погибших на лыжном курорте в Турции: в стране объявлен траур
- Все школьники будут учиться дистанционно в Астане 23 января
- Казахстан передаст землю в аренду США на 49 лет