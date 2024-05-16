В СКО продолжаются работы по откачке паводковых вод

Спасатели МЧС продолжают работы по откачке воды из подтопленных зон в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"С начала паводка спасателями с подтопленных населенных пунктов СКО откачено 4 млн. 306 тыс. куб. метров воды. В Петропавловске в микрорайоне Подгора, поселках Заречный и Кожевенный освобождено от воды 2129 жилых домов", - говорится в сообщении.

Начальник ДЧС СКО полковник Ерик Сарыбаев и аким области Гауез Нурмухамбетов провели мониторинг подтопленных участков.