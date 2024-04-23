В СКО приступили к оценке пострадавшего от наводнения имущества

Приступили к осмотру и оценке затопленных домов в Кызылжарском районе. Сейчас исследуют оказавшиеся в воде улицы аула Бесколь, сообщает BaigeNews.kz. Независимые эксперты по заявлениям владельцев затопленных домов приезжают и проводят анализ. При этом возвращаться в свои дома жителям пока не рекомендуется, так как вторая волна подтопления может снова поднять уровень воды в населённых пунктах.

В ауле Бесколь, что в десяти километрах от Петропавловска, этой весной вода зашла в 160 дворов. Среди них и дом Жагипаровых. Семья построила его четыре года назад, даже не предполагая, что когда-либо разлив окажется настолько масштабным. Сегодня вместе с экспертами по оценке имущества они еле пробрались к своим воротам. Вода пошла на спад, но полностью не ушла.

"Вода дошла до подоконника. Мы всю мебель подняли, но все равно задело. Конечно, все испортилось. Холодильники перевёрнутые, стиральная машина тоже. Все намокло. Надо теперь в сервис везти, справку брать. Сейчас оценщик приходил, записал, что и где было ДСП, линолеум, дверные коробки, все из мебели. Будут нам выплачивать или нет, не знаем. Сами живы остались, тому и рады", - объяснила Макпал Жагипарова.

В ожидании визита экспертов и соседи Макпал - чета Рахимовых. Семья стихию пережидает у родственников и иногда наведывается в свой дом. Но он уже мало похож на уютное семейное гнездо. Повсюду сорванные полы и хаотично разбросанная мебель. Глава семьи Нурлан пытался спасти хоть что-то. Но нетронутым оказался только второй этаж.

"Утром в 7 часов нас сотрудники ЧС разбудили. Объявили эвакуацию. Сказали, что вода прибывает. Мы в окно смотрим, здесь видно берег старицы. По чашке чая выпили и через час уже вода здесь была. На пороге дома. Кое-что с собой забрали и ушли. Мы ничего не успели сделать. Конечно, нас предупреждали, но мы никак не ожидали, что так резко прибудет вода. На второй день пришли, чтобы мебель поднять. Но вода уже в доме была. Видите, валяется на полу ламинат. Сорвали его. Он уже не пригодится", - разводя руками говорит Нурлан Рахимов.

Владельцы коттеджа убеждены, что главное живы и здоровы сами. Материальный ущерб сельчане даже не пытаются подсчитывать.

"Морально очень тяжело. Смотреть на это все… Понятия не имеем, в какую сумму нам встанет все это восстановить. Государство поможет - хорошо, не поможет - будем сами справляться. Сейчас ждем комиссию. Обещали сегодня приехать. Потом уже будем сушить и думать, что делать дальше", - уточнил Нурлан.

Эксперты проводят оценку имущества по мере спада уровня воды. В затопленных домах невозможно полноценно изучить масштабы ущерба. Готовые документы специалисты передают в местные акиматы. А если возникают сомнения, можно ли продолжать жить в помещении, специалисты рекомендуют проводить техническую экспертизу дома. За это уже ответственные местные власти.

"Мы оцениваем повреждения по ремонту. Пол, отделка пола, ламинат линолеум, что под ним: ДВП, ДСП. Подлежит ли оно замене, ведь промокло и использование невозможно. Стены, обои либо декор панель, мебель. На технику требуется специальное заключение о том, что она непригодна. Мы его дать не можем. За два дня мы уже обследовали более 50 домов. Сейчас работаем в Бесколе, затем Большая малышка, Прибрежное и Тепличное. Отчет об оценке восстановительной стоимости передается в акимат. Там уже будут сообщать сумму ущерба. Некоторые дома сильно пострадали. Например, в селе Семипалатное. Там необходима техэкспертиза на пригодность к проживанию. В Боголюбово тоже. Дома саманные, старые, проживание под вопросом", - уточнил директор компании по оценке недвижимости Митхат Фасхутдинов.

В ауле Бесколь затоплено менее двухсот жилых домов. Порядка восьмистам гражданам выплачена единовременная помощь в размере ста МРП.

"Режим ЧС в Кызылжарском районе сохраняется. Всего подтоплено более 1300 домов. Уточняются номера и улицы домов. Продолжается прием заявлений, выдача справок. Где сохраняются переливы, будем доставлять экспертов. Группа оценщиков наращивается, чтобы скорее оценили имущество и предоставили данные для оплаты пострадавшим. Вода отходит, но судя по уровню Сергеевского водохранилища, объем воды еще спустится в район. И не исключен факт подтопления тех же домов. Поэтому жителям не желательно сейчас находиться в своих домах", - отметил начальник отдела по ЧС Кызылжарского района Азымхан Мергасимов.

Фото Наталья Волкова.