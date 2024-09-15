В СКО полностью завершили строительство домов для пострадавших от паводков

15 сентября акимат Северо-Казахстанской области завершил заселение всех жителей, пострадавших от паводков, в новое и отремонтированное жилье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz

Всего в СКО было приобретено 1394 дома и отремонтировано 1899 дома. В Петропавловске построено 700 домов, которые образовали новый микрорайон "Бірлік". Сегодня завершилось строительство еще 173 домов. В торжественной церемонии вручения ключей принял участие заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

"Хочу поблагодарить жителей за проявленную стойкость и отметить всех представителей бизнеса, причастных к восстановлению области. Это Фонд “Қазақстан халқына” в лице председателя Правления Жамишева Болата Бидахметовича, Корпорация “Kazakhmys” в лице председателя совета директоров Огая Эдуарда Викторовича, компания “Kaspi” в лице председателя совета директоров Кима Вячеслава Константиновича, компания “KAZ Minerals Management” в лице председателя совета директоров Новачук Олега Николаевича. Без вас нам не удалось бы завершить такую масштабную стройку за 3,5 месяца", — отметил вице-премьер.

На сегодняшний день в новом микрорайоне "Бірлік" компания "Kaspi" возводит детский сад, запланировано строительство школы на 600 мест. В скором времени на территории микрорайона будут проложены асфальтированные дороги и налажено автобусное сообщение.

"Сегодня получила долгожданные ключи. Я очень счастлива. Было очень тяжело. Но мы выдержали! Спасибо Президенту, нашему государству, акимату и строителям, которые работали днем и ночью, чтобы поскорее построить нам дома. Раньше я жила в Подгоре. Теперь начнем новую жизнь в новом доме, заведу скот, огород", — поделилась эмоциями Алима Жаманкозова.

"Выражаю огромную благодарность всему Казахстану за помощь и поддержку. Раньше я жил в поселке Заречный большой семьей в доме на 70 квадратных метров. Теперь у нас большой и светлый дом в новом микрорайоне. Сегодня мы все очень счастливы", — сказал житель микрорайона "Бірлік" Даурен Хамзин.

Вместе с жителями Северо-Казахстанской области в свои новые и отремонтированные дома полностью заселились пострадавшие от паводков жители Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

Фото: primeminister.kz