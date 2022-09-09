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pkzsk.info Сегодня, 04:43
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Фото: pkzsk.info

В СКО переименуют озеро Сасыкколь

В Краснополянском сельском округе Тайыншинского района CКО будет переименовано озеро Сасыкколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Указывается, что проект постановления правительства РК о переименовании водоёма появился на сайте нормативно правовых актов.

"Переименовать название озера Сасыкколь, расположенного на территории Краснополянского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, в озеро Мәриямкөл", — говорится в документе.

С казахского языка Сасыкколь переводится как зловонное озеро.  В Казахстане четыре озера носят такое название, в том числе два — в СКО, пишет местное издание.

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#переименование #СКО
Сегодня, 04:43
148
Журналист

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