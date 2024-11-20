  • 20 Ноября, 05:05
  • BAIGENEWS

В СКО палец ребёнка застрял в пластмассовой ванне

Сегодня, 03:51
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:51
Сегодня, 03:51
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Фото: МЧС РК

В Петропавловске помощь спасателей потребовалась пятилетнему мальчику, палец которого застрял в пластмассовой ванне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В службу спасения позвонили обеспокоенная мать мальчика, которая не смогла вытащить палец из ванны. Спасатели посоветовали ей, как уменьшить отёк и оперативно приехали к ней домой. С помощью шанцевого инструмента распилили ванну и освободили палец мальчика. 

К счастью, помощь врачей ребёнку не потребовалась.

Фото: МЧС РК

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