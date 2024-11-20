В СКО палец ребёнка застрял в пластмассовой ванне
Сегодня, 03:51
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Сегодня, 03:51Сегодня, 03:51
124Фото: МЧС РК
В Петропавловске помощь спасателей потребовалась пятилетнему мальчику, палец которого застрял в пластмассовой ванне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В службу спасения позвонили обеспокоенная мать мальчика, которая не смогла вытащить палец из ванны. Спасатели посоветовали ей, как уменьшить отёк и оперативно приехали к ней домой. С помощью шанцевого инструмента распилили ванну и освободили палец мальчика.
К счастью, помощь врачей ребёнку не потребовалась.
Фото: МЧС РК
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