В СКО осудили руководителей подразделения финпирамиды Qnet

Вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении Камалиева Е.Ж. (руководитель ИП), Камалиевой Р.Ж., Исина Н.Ш. (бывший начальник ОП района им. М.Жумабаева, пенсионер МВД), Сыздыкова С.Н. (пенсионер МВД), Илюбаевой А.П. по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды, с привлечением денег в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

Камалиев Е.Ж. также осужден за легализацию денег, полученных преступным путем.

"Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 г. по 2021 г. действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области незаконно получили преступный доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Республике Казахстан финансовой пирамиды Qnet. При этом были привлечены в качестве вкладчиков 110 жителей области, вложившие свои личные денежные средства на общую сумму более 100 млн тенге", - говорится в сообщении.

Виновность осужденных доказана показаниями многочисленных потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных по делу экспертиз и исследований и др. материалами уголовного дела, добавили в прокуратуре.