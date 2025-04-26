В Северо-Казахстанской области вынесли приговор по делу о нарушении права на частную жизнь. Айыртауский районный суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ccылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как установил суд, мужчина украл мобильный телефон у своей знакомой, а затем через мессенджер разослал её личные данные. Информация касалась её частной и семейной жизни.

За этот поступок он проведет за решёткой четыре года. Приговор уже вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили, что незаконное распространение персональной информации без согласия человека карается по закону. По части 4 статьи 147 Уголовного кодекса предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. А если такие данные публикуются через СМИ, интернет или телекоммуникационные сети, срок увеличивается – от трёх до семи лет.