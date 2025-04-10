В СКО нашли тело подростка в сарае
14-летний подросток повесился в сарае.
Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
31Фото: Unsplash
В пресс-службе Департамента полиции СКО сообщили, что 9 апреля в одном из населённых пунктов Айыртауского района обнаружено тело несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительной информации, последний совершил суицид. Зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются.
По словам соседей, подросток был старшим ребенком в семье. Сама семья считается благополучной.
В феврале тело 15-летнего подростка нашли на сеновале в Костанайской области.
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