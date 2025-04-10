В пресс-службе Департамента полиции СКО сообщили, что 9 апреля в одном из населённых пунктов Айыртауского района обнаружено тело несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительной информации, последний совершил суицид. Зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются.

По словам соседей, подросток был старшим ребенком в семье. Сама семья считается благополучной.

В феврале тело 15-летнего подростка нашли на сеновале в Костанайской области.