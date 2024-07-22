В СКО наказали 5300 иностранцев

В СКО с начала 2024 года наказаны 5359 иностранцев за проживание в Казахстане без регистрации либо документов, удостоверяющих личность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Их привлекли к административной ответственности.

По информации управления миграционной службы ДП СКО, за шесть месяцев за нарушение законодательства в области миграции населения к административной ответственности привлечены 201 иностранец и 38 работодателей, а также 302 лица, которые приняли иностранцев и лиц без гражданства. Выдворено из страны 57 иностранцев.

За шесть месяцев видами на жительство и удостоверениями документировано 573 лица без гражданства, выдано свыше 3600 разрешений на временное пребывание в Казахстане.