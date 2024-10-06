В СКО на референдум пришла большая семья из 25 человек
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Необычное событие произошло в СКО, где голосовать на референдум по вопросу строительства АЭС пришла самая большая семья — 25 человек, передаёт BaigeNews.kz.
Видео в социальных сетях поделились в региональной службе коммуникаций СКО.
"На лошадях и в национальных костюмах: Семья переселенцев с юга в составе 25 человек пришли отдать свой голос в селе Байтерек Кызылжарского района СКО!", — гворится в подписи к видео.
Ранее мы сообщали и о других необычных случаях на избирательных участках. Так в референдуме приняли участие казахстанцы в костюмах супергероев, биев и апашка в компании верблюда.
Напомним, в Казахстане сегодня проходит референдум по вопросу строительства АЭС.
В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.
Свой голос на референдуме отдал Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.
К этому часу явка казахстанцев на референдум составила 51,77 процента.
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