В СКО на референдум пришла большая семья из 25 человек

Необычное событие произошло в СКО, где голосовать на референдум по вопросу строительства АЭС пришла самая большая семья — 25 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Видео в социальных сетях поделились в региональной службе коммуникаций СКО.

"На лошадях и в национальных костюмах: Семья переселенцев с юга в составе 25 человек пришли отдать свой голос в селе Байтерек Кызылжарского района СКО!", — гворится в подписи к видео.

Ранее мы сообщали и о других необычных случаях на избирательных участках. Так в референдуме приняли участие казахстанцы в костюмах супергероев, биев и апашка в компании верблюда.

Напомним, в Казахстане сегодня проходит референдум по вопросу строительства АЭС.

В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.

Свой голос на референдуме отдал Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.

К этому часу явка казахстанцев на референдум составила 51,77 процента.