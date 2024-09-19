В СКО мать порезала ножом дочь из-за невыполненного домашнего задания

В СКО мать нанесла ножевые ранения своей 11-летней дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в РК Динару Закиеву.

По предварительным данным, причиной шокирующей ситуации стало невыполнение школьницей домашнего задания. Ребёнок находится в областной больнице.