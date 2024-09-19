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В СКО мать порезала ножом дочь из-за невыполненного домашнего задания

Сегодня, 07:37
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 07:37
Сегодня, 07:37
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Фото: BaigeNews.kz

В СКО мать нанесла ножевые ранения своей 11-летней дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в РК Динару Закиеву. 

По предварительным данным, причиной шокирующей ситуации стало невыполнение школьницей домашнего задания. Ребёнок находится в областной больнице.

"Девочка в тяжёлом состоянии. Зарегистрировано уголовное дело. Сформирована комиссия, проводятся экспертизы. Дело находится на контроле регионального уполномоченного СКО", – написала Динара Закиева в своём Instagram-аккаунте.

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