В СКО мать порезала ножом дочь из-за невыполненного домашнего задания
Сегодня, 07:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:37Сегодня, 07:37
170Фото: BaigeNews.kz
В СКО мать нанесла ножевые ранения своей 11-летней дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в РК Динару Закиеву.
По предварительным данным, причиной шокирующей ситуации стало невыполнение школьницей домашнего задания. Ребёнок находится в областной больнице.
"Девочка в тяжёлом состоянии. Зарегистрировано уголовное дело. Сформирована комиссия, проводятся экспертизы. Дело находится на контроле регионального уполномоченного СКО", – написала Динара Закиева в своём Instagram-аккаунте.
Самое читаемое
- Один человек погиб в результате атаки на офис Wildberries в центре Москвы
- Девушка сняла нижнее белье у входа в Хан Шатыр в Астане
- Практически обездвиженного мужчину вернули к нормальной жизни нейрохирурги Астаны
- Агрессивная женщина устроила погром на вокзале в Астане
- Восемь человек убили и более 2700 ранили взрывы пейджеров в Ливане