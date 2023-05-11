В СКО государству вернули земли стоимостью более 170 миллионов тенге

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Грубейшие нарушения в работе чиновников в сфере соблюдения земельного законодательства выявили сотрудники петропавловской прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

По данным ведомства, местные исполнители органы незаконно предоставили бизнесменам земельный участок площадью 0,0150 гектара.

Также по акту прокурора города Петропавловска государству возвращён земельный участок площадью 6,8 гектара общей стоимостью 172 миллиона тенге, предоставленный вне аукциона под несуществующий инвестиционный проект.

"Его отдали одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года на праве временного возмездного землепользования для реализации инвестиционных и инновационных проектов вне конкурса для строительства многоэтажных жилых домов. Однако Правила определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности введены в действия только с января 2022 года (т.е. спустя шесть месяцев после предоставления земельного участка). Таким образом, инвестиционного проекта не было вообще", - говорится в сообщении.

В другом случае в бюджет государства взыскано 119 миллионов тенге по фактам неисполнения договорных и налоговых обязательств по договорам купли-продажи земельных участков со стороны 69 землепользователей города.