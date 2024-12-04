В СКО для сельчан возводят 38 объектов здравоохранения

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал о развитии сферы здравоохранения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области запланировано строительство 46 медицинских объектов. В прошлом году было открыто восемь объектов. В этом году завершается строительство 38 учреждений", - сказал Нурмухамбетов.

В микрорайонах Жас Өркен и Береке открыты две поликлиники. До конца года в селе Кишкенекол будет запущена новая поликлиника.

Происходит обновление санитарного транспорта. В этом году приобретено семь единиц техники. На модернизацию установок выделено пять миллиардов тенге. В больницах установили УЗИ, цифровой рентген, ИВЛ, маммограф и другие аппараты.

В кардиоцентре и городской больнице поставили современные ангиографы. Теперь кардиохирурги делают высокотехнологичные операции на сердце.

В Петропавловске открылся детский реабилитационный центр. Там дети до трёх лет с различными патологиями проходят реабилитацию.

"В области реализован пилотный проект по телемедицине. В рамках партнерства с французской компанией было приобретено 16 телемедицинских комплексов "Лимстар". С помощью медицинских аппаратов консультируются и диагностируются люди, проживающие в отдаленных сёлах", - сказал Гауез Нурмухамбетов.

Напомним, ранее стало известно, что 40 млрд тенге выделено в РК на строительство и модернизацию медучреждений в сёлах.