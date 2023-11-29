В СКО акиматы оштрафовали за стихийные свалки

В СКО в этом году выявили 198 несанкционированных свалок и 76 – с нарушением установленных границ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Как сообщил на брифинге руководитель областного департамента экологии Азамат Бектасов, больше всего стихийных свалок нашли в Кызылжарском районе — более 100. При этом в Петропавловске их обнаружили почти в 10 раз меньше. 269 свалок ликвидировали. Оставшиеся пять находятся на частной территории.

"Мобильная рабочая группа выявила 61 несанкционированное место размещения отходов, к ответственности привлечены 28 человек, на которых наложены штрафы на сумму 621 тысяча тенге. На основании поступивших обращений в отношении двух акиматов сельских округов проведены внеплановые проверки на предмет соблюдения требований экологического законодательства в части управления отходами. В результате наложены административные штрафы на общую сумму более 2,6 млн тенге", — сообщил Бектасов.\

Он напомнил, что 2021 года действует новый Экологический кодекс, согласно которому контроль за обращением коммунальных отходов возложен на местные исполнительные органы.