В СКО аким рисует, делает портреты из бисера и преподает уроки труда

В СКО аким сельского округа Валерий Форш рисует маслом, делает портреты из бисера и преподает уроки труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Живёт он в селе Советское района Магжана Жумабаева. Валерий Яковлевич умудряется совмещать рутинный труд и творчество: он делает портреты из бисера, рисует картины маслом, занимается художественной резьбой по дереву, делает из металла сувенирные мечи и многое другое. И даже настоящие рыцарские доспехи он тоже сделал своими руками. А на портрет Абая из мелкого бисера у него ушло 144 тысячи бусин.

Валерий Форш неоднократно участвовал в областных конкурсах и выставках. Его кабинет увешан десятками грамот и дипломов, которыми он был награждён.