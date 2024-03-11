В СКО аким рисует, делает портреты из бисера и преподает уроки труда
Сегодня, 06:15
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Сегодня, 06:15Сегодня, 06:15
53Фото: pkzsk.info
В СКО аким сельского округа Валерий Форш рисует маслом, делает портреты из бисера и преподает уроки труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Живёт он в селе Советское района Магжана Жумабаева. Валерий Яковлевич умудряется совмещать рутинный труд и творчество: он делает портреты из бисера, рисует картины маслом, занимается художественной резьбой по дереву, делает из металла сувенирные мечи и многое другое. И даже настоящие рыцарские доспехи он тоже сделал своими руками. А на портрет Абая из мелкого бисера у него ушло 144 тысячи бусин.
Валерий Форш неоднократно участвовал в областных конкурсах и выставках. Его кабинет увешан десятками грамот и дипломов, которыми он был награждён.
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