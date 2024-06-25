В СКО сделали аборт 13-летней девочке

В СКО с начала 2024 года аборт сделали четыре девочки-подростка, а за 2023 год – 14 подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

"Большую роль уделяем разъяснению вреда ранней беременности. Проводим беседы и даже выдаём средства контрацепции бесплатно в молодёжных центрах. К сожалению, в этом году четыре девочки-подростка уже сделали медицинский аборт", – рассказала главный внештатный акушер-гинеколог управления здравоохранения СКО Елена Калюжная на брифинге в Петропавловске.

По её данным, в прошлом году подростки сделали 14 абортов. Проведён аборт 13-летней девочке. Ещё у одной девочки 13 лет приняли роды. То есть они даже не вошли в разряд подростков.

Как рассказала руководитель отдела опеки, попечительства и воспитательной работы управления образования СКО Мафруза Науанова, в школах проводятся профилактические мероприятия, ученикам разъясняют методы контрацепции, созданы психологические службы.