В СК-Фармации сообщили о прекращении сотрудничества с фондом "Қазақстан халқына"

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Решение было связано с резонансом вокруг поставки лекарств для детей с орфанными заболеваниями.

В СК-Фармации прокомментировали резонанс вокруг меморандума с общественным фондом "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz.

Разъяснение опубликовано на официальном сайте компании.

"В связи с появившимся общественным резонансом, связанным с поставкой лекарств для детей с орфанными заболеваниями, СК-Фармация глубоко разделяет переживания пациентов и принимает меры по разрешению вопроса. В этой связи информируем, что СК-Фармация является Единым дистрибьютором по закупу, хранению и транспортировке лекарств и медизделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Так, законодательством, регулирующим деятельность, и Уставом компании не предусмотрены хранение и транспортировка лекарств для благотворительных организаций. Однако осознавая и проявляя социальную ответственность, СК-Фармация стала участником Меморандума в рамках оказания услуги по лекарственным средствам, закупаемым за счет ОФ "Қазақстан халқына", - написано в публикации.

В компании отмечают, что в рамках Меморандума СК-Фармация осуществляет хранение и транспортировку лекарственных средств во все регионы страны на безвозмездной основе, за счет собственных средств.

"На сегодняшний день, в рамках Меморандума заключены 4 договора, которые исполнены со стороны СК-Фармация в полном объёме. Ещё 3 проекта договоров находятся в процессе согласования с ОФ "Қазақстан халқына". 11 октября 2022 года приказом №273/НҚ Агентства по защите и развитию конкуренции РК СК-Фармация включена в реестр субъектов специального права. То есть, согласно указанному приказу субъектам специального права запрещается заниматься иными видами деятельности, не предусмотренными законодательством РК. В свою очередь, СК-Фармация в целях соблюдения законодательства в области защиты конкурентной среды направила уведомление о расторжении Меморандума в ОФ "Қазақстан халқына", - рассказали в СК-Фармации.

Учитывая, что договоры, заключаемые в рамках Меморандума, являются социально-значимыми и что от них зависят жизни пациентов, СК-Фармация прорабатывает с Агентством по защите и развитию конкуренции РК вопрос по завершению всех совместных проектов с ОФ "Қазақстан халқына" до конца текущего года.

"Таким образом, оставшиеся 3 проекта по лекарственному обеспечению будут исполнены в полном объёме. СК-Фармация осуществит хранение и транспортировку закупленных в рамках Меморандума лекарственных средств до всех регионов страны", - заключили в компании.