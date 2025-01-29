На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. В связи с этим, парламенту предстоит оперативно рассмотреть законопроект по совершенствованию системы ОСМС, который должен быть принят до конца текущей сессии. Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась своим мнением по дальнейшей реализации системы.

Депутат отметила, что реформа ОСМС требует более детального анализа и корректировки. Она подчеркнула, что, несмотря на все меры, система вызывает как положительные, так и критические отзывы, и в некоторых аспектах остаются нерешенные проблемы.

Один из ключевых вопросов, по словам депутата, - это перераспределение финансов. В идеале деньги должны следовать за пациентом, но на практике они поступают напрямую в медицинские учреждения. Это ограничивает возможность выбора врача и медицинской организации, особенно в селах.

"Важно понимать, что в системе ОСМС пациенты должны иметь возможность выбора, а деньги должны следовать за ними, обеспечивая конкуренцию и развитие медицинских учреждений", - отметила Жулдыз Сулейменова.

Особое внимание депутат уделила тарифной политике, особенно в сфере детской кардиохирургии. Сулейменова пояснила, что действующая система оплаты медицинских услуг не всегда адекватно учитывает реальную стоимость лечения.

Казахстан - единственная страна в Центральной Азии, где проводятся кардиохирургические операции с рождения. В 2024 году было выполнено 2 474 операции, из них 317 - новорожденным, 1 210- детям до года.

Несмотря на внедрение инновационных технологий, таких как создание неоклапана легочной артерии, остается вопрос финансирования сложных случаев.

В частности, кардиохирургические операции для новорожденных и детей младшего возраста требуют дополнительного финансирования, поскольку использование инновационных технологий, таких как ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), пока не полностью покрывается системой ОСМС.

"Если ребенку требуется подключение к системе жизнеобеспечения (ЭКМО), Фонд медстрахования оплачивает только одну операцию. Расходные материалы и медизделия, необходимые для спасения жизни, остаются вне покрытия. Это требует пересмотра тарифов и их дифференциации", - пояснила депутат.

Сулейменова также обратила внимание на необходимость повышения прозрачности использования средств ОСМС.

"Граждане должны понимать, как расходуются их страховые взносы. Для этого необходимы четкие механизмы отчетности и контроля, что повысит доверие к системе и ее эффективность", - добавила она.

Депутат заверила, что Парламент продолжит работу над совершенствованием системы ОСМС с целью обеспечения доступного и качественного медицинского обслуживания для всех граждан. Она считает важным учесть обозначенные проблемы в данном законопроекте и внести его в Мажилис в ближайшие сроки.