  • 11 Декабря, 21:19
  • BAIGENEWS

В Сирии сожгли гробницу отца свергнутого президента Башара Асада

Снимки распространяют мировые СМИ.

Сегодня, 19:32
АВТОР
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kremlin.ru Сегодня, 19:32
Сегодня, 19:32
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Фото: kremlin.ru

Из западной провинции Латакия в Сирии поступает информация о том, что вооружённые повстанцы сожгли гробницу покойного президента Хафеза Асада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Отец и предшественник Башара Асада на президентском посту умер в 2000 году и был похоронен в родовом мавзолее его семьи в небольшом городе Кардаха.

 

Данные о том, что мавзолей Асада был подожжён, подтверждает и базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

 

Хафез Асад стал президентом Сирии с 1971 года. 

Ранее сообщалось о том, что бывший президент Сирии Башар Асад с членами семьи прибыл в Москву. РФ предоставила им убежище. 

Мухаммед аль-Башир назначен исполняющим обязанности премьер-министра переходного правительства Сирии до 1 марта 2025 года.

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