В Сирии сожгли гробницу отца свергнутого президента Башара Асада
Снимки распространяют мировые СМИ.
Сегодня, 19:32
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Сегодня, 19:32Сегодня, 19:32
228Фото: kremlin.ru
Из западной провинции Латакия в Сирии поступает информация о том, что вооружённые повстанцы сожгли гробницу покойного президента Хафеза Асада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.
Отец и предшественник Башара Асада на президентском посту умер в 2000 году и был похоронен в родовом мавзолее его семьи в небольшом городе Кардаха.
Данные о том, что мавзолей Асада был подожжён, подтверждает и базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).
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