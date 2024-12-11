Из западной провинции Латакия в Сирии поступает информация о том, что вооружённые повстанцы сожгли гробницу покойного президента Хафеза Асада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Отец и предшественник Башара Асада на президентском посту умер в 2000 году и был похоронен в родовом мавзолее его семьи в небольшом городе Кардаха.