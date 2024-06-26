В Сингапуре мужчина умер после миллионного выигрыша в казино

В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в казино Marina Bay Sands Casino в $4 млн и упал замертво на глазах у ликующей толпы, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщает International Business Times (IBTimes).

Один из очевидцев выложил ролик с места случившегося, на котором видно, как люди пытаются оказать помощь мужчине, лежащему на полу у стола для карточной игры. Рядом с ним на коленях стояла его спутница.

Позже стало известно, что "счастливчик" узнал о выигрыше и скончался от инфаркта.

"У мужчины случился смертельный сердечный приступ, предположительно, вызванный непреодолимым волнением по поводу его победы", - говорится в публикации.

Несмотря на прибытие медицинского персонала, они не смогли спасти его.