В Сингапуре мужчина умер после миллионного выигрыша в казино
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
65Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в казино Marina Bay Sands Casino в $4 млн и упал замертво на глазах у ликующей толпы, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом сообщает International Business Times (IBTimes).
Один из очевидцев выложил ролик с места случившегося, на котором видно, как люди пытаются оказать помощь мужчине, лежащему на полу у стола для карточной игры. Рядом с ним на коленях стояла его спутница.
Позже стало известно, что "счастливчик" узнал о выигрыше и скончался от инфаркта.
"У мужчины случился смертельный сердечный приступ, предположительно, вызванный непреодолимым волнением по поводу его победы", - говорится в публикации.
Несмотря на прибытие медицинского персонала, они не смогли спасти его.
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