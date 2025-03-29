В Шымкенте прокуратура помогла местному инвестору, который запустил производство офисной бумаги на сумму более 1,5 миллиарда тенге. Благодаря вмешательству надзорного органа госструктуры обязали соблюдать правила закупок, а нарушители понесли ответственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Шымкента.

Согласно постановлению Правительства, госучреждения должны покупать офисную бумагу только у казахстанских производителей. Но оказалось, что более 100 организаций нарушали этот закон и закупали продукцию у зарубежных поставщиков. Это ставило под угрозу развитие местного бизнеса.

После проверки прокуратуры ситуацию исправили. Теперь госзаказы снова идут к отечественному производителю.

"По акту надзора прокуратуры города Шымкент данная практика прекращена, что позволило защитить права отечественного производителя в сфере изготовления офисной бумаги, к дисциплинарной ответственности привлечены 99 лиц", — говорится в сообщении.

Производство бумаги в Шымкенте — важный проект, который не только снижает зависимость от импорта, но и дает рабочие места для 40 человек.

Работа по поддержке бизнеса продолжается. Как подчеркнули в прокуратуре, предприниматели, столкнувшиеся с несправедливостью, могут обратиться за помощью в Call-центр по защите прав бизнеса и инвесторов (+7 707 615 00 10) или во Фронт-офис в Шымкенте по улице Еримбетова, 304.