В пресс-службе департамента полиции Шымкента актуализировали информацию о мужчине, который жестоко обращался с животным, передаёт BaigeNews.kz.

Правоохранители Шымкента установили личность мужчины, попавшего на видео, где он жестоко обращался с собакой, буксируя ее на цепи за своей машиной. Видео вызвало широкий общественный резонанс и возмущение зоозащитников.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что нарушитель задержан и привлечен к ответственности. Ему назначили штраф в размере 10 МРП, а также провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий.

Однако зоозащитники посчитали наказание слишком мягким и потребовали ужесточения мер ответственности за жестокое обращение с животными.