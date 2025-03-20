В Шымкенте задержали мужчину, тянувшего собаку на цепи за машиной
Живодер из Шымкента, тянувший собаку за авто, привлечен к ответственности.
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В пресс-службе департамента полиции Шымкента актуализировали информацию о мужчине, который жестоко обращался с животным, передаёт BaigeNews.kz.
Правоохранители Шымкента установили личность мужчины, попавшего на видео, где он жестоко обращался с собакой, буксируя ее на цепи за своей машиной. Видео вызвало широкий общественный резонанс и возмущение зоозащитников.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что нарушитель задержан и привлечен к ответственности. Ему назначили штраф в размере 10 МРП, а также провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий.
Однако зоозащитники посчитали наказание слишком мягким и потребовали ужесточения мер ответственности за жестокое обращение с животными.
"Правонарушитель установлен и доставлен в полицию. Он привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении ДП.
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