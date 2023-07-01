В Шымкенте вынесли приговор полицейским, обвиняемых в пытках и смерти подследственного

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В Шымкенте завершился громкий судебный процесс. Полицейским, которых обвиняли в смерти 31-летнего Нурболата Жумабаева вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

На скамье подсудимых — двое экс-начальников управления криминальной полиции ДП Шымкента, экс-сотрудник криминальной полиции ДП Шымкента и экс-начальника отдела криминальной полиции Каратауского районного управления полиции. Их обвиняли по статье "Совершение пытки в группе лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение власти с применением насилия, в целях извлечения выгоды". Судья назначила им всем тюремный срок. При назначении наказания суд учел мнение представителей потерпевших, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельства уголовную ответственность и наказание.

"Приговором суда подсудимый экс-начальник УКП ДП Шымкента был признан виновным и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а также лишен звания полковника полиции. Экс-начальник УКП ДП Шымкента окончательно осужден к 7 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а также лишен звания полковника полиции. Экс-начальник отдела полиции Каратауского районна окончательно осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а также лишен звания подполковника полиции. Экс-сотрудник криминальной полиции ДП Шымкента к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а также лишен звания подполковника полиции", - сказал судья специализированного межрайонного суда Шымкента Светлана Шыналиева.

Напомним, 31-летний Нурболат Жумабаев и Сергей Петров подозревались в угоне автомобиля и были доставлены в ДП в декабре 2021 года. В ходе допроса Нурболату сталу плохо, не помогла и приехавшая скорая помощь. Медикам пришлось лишь констатировать смерть молодого мужчины. Позже Сергей Петров, которого задержали вместе с погибшим, рассказал, что их допрашивали 12 часов и к ним применяли физическую силу.

Камер видеонаблюдения в комнате следствия не было. По словам начальника департамента полиции, они установлены только в коридоре. Дело по факту гибели мужчины тогда передали в Департамент собственной безопасности и городскую прокуратуру.